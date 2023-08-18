حكيم يشعل أجواء مهرجان العلمين بأغنيتى "الليلة بمبى" و"جانى" (صور)

أشعل النجم الشعبي حكيم أجواء حفله الغنائي المقام حاليا بمهرجان العلمين “العالم علمين”، وذلك بأغنيته "الليلة بمبي" و"قاسي قاسي".

وتفاعل الجمهور مع أغنيتي "الليلة بمبي" و"جاني"، والتي تحظى بشعبية جماهيرية كبيرة، وسط صيحات ورقص كبير من الجمهور الذي ملأ مسرح حفل العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويقدم حكيم خلال خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية “سيبه” والتى طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات، حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه، بينما الفئة الثانية 20000 جنيه، والفئة الثالثة 400 جنيه، والفئة الرابعة تقدر قيمتها بـ 350 جنيها.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بدأت الفعاليات الفنية بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلا عن ظهوره أمام الجمهور طائرا في الهواء تزامنا مع عرض فيلمه الجديد "تاج"، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، إذ حرص على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلا: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري"، وحفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

حفل حكيم بالعلمين

حفل حكيم بالعلمين

حفل حكيم بالعلمين