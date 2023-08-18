الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكيم يبدأ حفله الغنائى بمهرجان العلمين بأغنية "السلام عليكم" (صور)

حفل حكيم
حفل حكيم

صعد منذ قليل النجم الشعبي حكيم على خشبة مسرح العلمين آرينا لإحياء حفله الغنائي المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين العالم علمين.

وبدأ حكيم الحفل بأغنية "السلام عليكم" وسط صيحات وهتافات من الجمهور والذي ملئ مسرح الحفل بالكامل وسط رقصات على أنغام الأغنية.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرًا، وعلى رأسها أغنية سيبه والتي طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات، حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه، بينما الفئة الثانية 20000 جنيه، والفئة الثالثة 400 جنيه، والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيهًا.

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بدأت الفعاليات الفنية بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلًا عن قيامه بالظهور أمام جمهور طائرًا في الهواء تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "تاج"، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم، وراغب علامة، الأسبوع الماضي.

 وحرص "علامة" على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلًا: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري".

 كما شملت الفعاليات حفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرًا، وعلى رأسها أغنية "سيبه" والتي طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
حفل حكيم
الهوا الثالثة أغنية السلام عليكم الفئة الثالثة الفئة الرابعة الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة فعاليات مهرجان العلمين

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