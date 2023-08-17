الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خميس الجارحي لـ"الشاهد": وجدت كثير من الأكاذيب لدى الإخوان بعد 2011

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وخميس الجارحي

أكد خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية أنه لم يحضر مع الأسر الإخوانية لرفضه العمل السري وكان يفضل التجمع بالمسجد.

أضاف الجارحي، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، مساء اليوم:" "وجدت كثير من الأكاذيب لدي جماعة الإخوان بعد 2011".

وتابع "كنت مع الإخوان حتى يناير 2011، وبعد ذلك رأيت أشياء لم تكن ظاهرة قبل ذلك، بمعني رأيت كثير من الأكاذيب ظهرت، والاعتراف بالذات زيادة عن اللازم، وأنه لولا الإخوان لم تقم ثورة يناير 2011، مع إنكار لأي دور أخر للشباب".

وأكمل: "عندما ذهبت لمعسكر خاص في مطروح بعد يناير 2011 تابع للجماعة وجدت كل هذه الأكاذيب، وكانت ظروف هذا المعسكر الدعوة للانضمام للجماعة كعضو عامل، وأن تربط الأفراد بالجماعة وتحول المحبيين والمؤيدين لأعضاء عاملين".

محمد الباز الإخوان الإرهابية خميس الجارحي الشاهد

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