الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إليسا تشكر "المتحدة" فى حفل حلوة يا بلدى: مهرجان العلمين عالمى

إليسا
إليسا

بدأت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين بأغنية "حلوة يا بلدي" لتشعل بها الأجواء في المدينة الساحرة.

كما وجهت إليسا كلمة شكر للحضور من المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامة المهرجان:"شكرًا للمهرجان الرائع في العلمين مهرجان عالمي في مصر، يارب كل سنة أكون معاكم.. شكرًا للحضور ويارب نتبسط سوا، بحب القاهرة وبحب مصر وبحب العلمين".

ويعد مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط حيث شهد منذ بداية فعالياته الخميس الماضي عددًا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

إليسا العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة حفل اليسا

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

والدة الطفل مصطفى: يئست من كلام الأطباء وحزينة على ابني

غلق كلى لطريق الواحات منتصف الليلة حتى فبراير المقبل

نجل عامل البلاط المقتول بمنطقة بدر: المتهم قتل والدى بطلق نارى فى الرأس

أمن القاهرة يعيد أجنبيًا متغيبًا لأسرته فى مدينة نصر

«اشتغلت أمين مخزن».. محمد ثروت يكشف كواليس اعتزاله الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس