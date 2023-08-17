إليسا تشكر "المتحدة" فى حفل حلوة يا بلدى: مهرجان العلمين عالمى

بدأت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين بأغنية "حلوة يا بلدي" لتشعل بها الأجواء في المدينة الساحرة.

كما وجهت إليسا كلمة شكر للحضور من المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامة المهرجان:"شكرًا للمهرجان الرائع في العلمين مهرجان عالمي في مصر، يارب كل سنة أكون معاكم.. شكرًا للحضور ويارب نتبسط سوا، بحب القاهرة وبحب مصر وبحب العلمين".

ويعد مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط حيث شهد منذ بداية فعالياته الخميس الماضي عددًا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.