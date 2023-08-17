تستضيف 2 مليون زائر.. محافظ دمياط: «رأس البر مصيف جميع الفئات»

أعربت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن سعادتها بحجم التطوير الذي شهدته مدينة رأس البر وعلقت: "مكنتش متخيلة جمالها".

وأكدت محافظ دمياط، خلال لقاء لها ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مدينة رأس البر، تتميز عن غيرها من المدن، فهي تصلح لأن تكون مصيفًا لجميع الفئات.

وأضافت أن هناك أكثر من 2 مليون مصيف فى رأس البر، لافتة إلى أن طبيعة المدينة لم تتغير عما ذي قبل بعد وجود عدة فنادق تتمتع بالخمس نجوم، بل مكنت المدينة من اجتذاب عملاء جدد ومصطافين جدد.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تلك الفنادق ساهمت في رواج سياحة المؤتمرات.