نجل عامل البلاط المقتول بمنطقة بدر: المتهم قتل والدى بطلق نارى فى الرأس

يسافر دائماً تاركًا أسرته وزوجته داخل قرية بسيطة في أسيوط، باحثًا عن رزقه وقوت يومه، للإتيان بمتطلبات أبنائه الثلاثة، يجلس أياما و أسابيع في محافظات مختلفة للعمل والاحتفاظ بالقليل من المال، ومن ثم يعود لأسرته ويأتي بما يحتاجوه، استمر الحال لعدة سنوات مع "محمد يوسف" حتى جاء له عمل في مدينة بدر بالقاهرة، وسوف يستغرق العمل عشرة أيام.

طلق ناري في الرأس

استعد "محمد" وبدأ في تحضير حقيبته، ولم يكن يعلم أن حياته ستنتهي عقب وصوله للعمل، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين حارس أمن، على إثرها أخرج المتهم سلاحا ناريا وأطلق عيارا ناريا في رأس "محمد" على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع، وحضرت الشرطة خلال دقائق وتمكنت من القبض على المتهم، وفقًا لما ذكره نجل المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

يذهب للعمل وجني المال للإنفاق على أسرته

وأضاف أن والده كان يعمل صنايعي بلاط، ويذهب إلى المدن للعمل بها وجلب المال للإنفاق على إخوته والدته، وذكر أن يوم الواقعة كان والده في عمل هو وعدد من العمال،وبسبب رفض حارس الأمن من دخول العمال لمكان العمل، نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة على إثرها أخرج الحارس سلاح ناري وأطلق عيار ناري استقر في رأس والده، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمه من والده وقتله بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من أحد الأهالي يفيد العثور على جثة عامل تلقى طلقًا ناريًّا في الرأس، بسبب مشادة كلامية ضد حارس أمن، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ ، وبالتحريات تبين أن الجثة لعامل “صنايعي بلاط” يدعى “محمد يوسف”في العقد الخامس من العمر، لقي مصرعه إثر تلقيه طلقًا ناريًّا في الرأس على يد حارس أمن بسبب مشادة كلامية في مدينة بدر.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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