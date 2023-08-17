قناة الناس| سليمان غانم يوضح ضوابط البيع والشراء في الشريعة الإسلامية (فيديو)

قال الدكتور سليمان غانم، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام نظم أمور البيع والشراء والأمور المالية التى يتداولها الناس، لأن التجارة تقوم عليها كل أمور الحياة، لافتا إلى أن الإسلام حث على التجارة وبين منزلتها العظيمة.

وأضاف “غانم”، الخميس، خلال برنامج “مع الناس”، المذاع عبر قناة "الناس": "لو تدبرنا القرآن الكريم سنجد أن القرآن جعل التجار فى منزلة المجاهدين لو اتقوا الله”، مستشهدا بالآية الكريمة :” وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا”.

وتابع: “سيدنا النبي صلى الله وعليه وسلم، عمل بالتجارة وأصحابه وأبلغنا بمنزلة التجارة بالأمانة فى حديثه الشريف: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)”.

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