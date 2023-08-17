الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| سليمان غانم يوضح ضوابط البيع والشراء في الشريعة الإسلامية (فيديو)

الدكتور سليمان غانم
الدكتور سليمان غانم

قال الدكتور سليمان غانم، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام نظم أمور البيع والشراء والأمور المالية التى يتداولها الناس، لأن التجارة تقوم عليها كل أمور الحياة، لافتا إلى أن الإسلام حث على التجارة وبين منزلتها العظيمة.

وأضاف “غانم”، الخميس، خلال برنامج “مع الناس”، المذاع عبر قناة "الناس": "لو تدبرنا القرآن الكريم سنجد أن القرآن جعل التجار فى منزلة المجاهدين لو اتقوا الله”، مستشهدا بالآية الكريمة :” وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا”.

وتابع: “سيدنا النبي صلى الله وعليه وسلم، عمل بالتجارة وأصحابه وأبلغنا بمنزلة التجارة بالأمانة فى حديثه الشريف: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ضوابط البيع والشراء في الشريعة الإسلامية مع الناس القرآن الكريم التجار فى منزلة المجاهدين

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