«كهرباء الإسكندرية» تختتم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات التدريب الصيفى لطلبه الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة مجموعه 28 يوليو، في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي نظمها قطاع التدريب بالشركة.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أن المحاسب إبراهيم عز الدين، مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية، حاضر خلال اليوم الختامي للتدريب، لطلاب “اتصالات” حول الإيجابيات والسلبيات التى واجهتهم خلال الدورة وكيفية التعامل مع متطلبات سوق العمل.

وقام المهندس هشام البرلسي، باستكمال مناقشه المشروعات الخاصة بطلبه برنامج (G. I. S)، فيما استكمل المهندس إبراهيم سلطان، مناقشة مشروعات الطلبة حول برنامج “python” ضمن تدريب طلبة حاسبات ومعلومات.

كما شهد قطاع التدريب برئاسة المهندسة ريهام الدرديري، تكملة برنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع.

وشهد قطاع المنتزة تنفيذ برنامج (الحماية المدنية)، وألقى المحاضرة المهندسة چيهان الرجال، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، وفي قطاع غرب تم تنفيذ برنامج (الإسعافات الأولية) وألقي المحاضرة الدكتور حازم عبد الحميد الطبيب الاول بشركة الخدمات الطبية

