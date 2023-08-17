الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. زد يعلن التعاقد مع مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو

أعلن نادي زد، تعاقده مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب فريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر زد عبر حسابه على فيس بوك: "الأكثر حصدًا لجائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الماضي، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد مصطفى زيكو".

ويعتبر زيكو أكثر لاعب حصدًا لجائزة رجل المباراة في الدوري المصري الموسم المنقضي برصيد 7 جوائز.

ووقع مصطفى زيكو لنادي زد لمدة 5 مواسم، بدءا من الموسم الجديد 2023-2024.

وخاض زيكو 32 مباراة مع فريق حرس الحدود في بطولة الدوري، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وإجمالاً خاض الجناح الأيسر 34 مباراة الموسم الماضي مع فريق حرس الحدود، في بطولتي الدوري وكأس مصر.

نادي زد مصطفى زيكو حرس الحدود الدورى المصرى

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