"الأحلام ليس لها عمر".. أمل تحصل على الثانوية العامة بعمر الـ56 سنة

عبرت الأستاذة أمل عبد الفتاح، الحاصلة على شهادة الثانوية العامة بعمر الـ56 عامًا، عن فرحتها البالغة بحصولها على 71% في الثانوية العامة والتحاقها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، معبرة:" كان حلمي أدخل كلية الإعلام ولكن التنسيق كان له قرار آخر".

الثانوية بعد عمر الخمسين

وأكد الأستاذة أمل عبد الفتاح، خلال لقائها ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن زوجها له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول للجامعة والانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، معبرة: “أب حنين وزوج رحيم، وأنا عارفة قدري عنده كويس” .

وتابعت: "لو الزمن رجع بيا هختاره زوج ليا تاني، وكنا جيران قبل الزواج في امبابه، وحرص على الزواج مني وعندنا الآن 3 أحفاد".

واستطردت: "اتشغلت مع ولادي الثلاثة في التعليم بصورة كبيرة وعلشان كدا لما ولادي أتموا مراحلهم التعليمية بالكامل قررت الالتحاق بالثانوية العامة من أجل الحصول على مجموع جيد للالتحاق بالكلية التي أرغب بها، أنا مش بحب الفشل أبداً وطول السنوات اللي فاتت كنت حاسة إن ناقصني حاجة، والثانوية العامة حلمي المؤجل".

وفي السياق ذاته، عبر زوجها عادل، عن فرحته وفخره الشديد بما وصلت إليه زوجته، معبراً: "هي كل أحلامي المؤجلة، وهي نجمة الحلقة اليوم، وأحلامي تكتمل بتحقيق أحلام زوجتي".