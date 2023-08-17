الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأحلام ليس لها عمر".. أمل تحصل على الثانوية العامة بعمر الـ56 سنة

امل
امل

عبرت الأستاذة أمل عبد الفتاح، الحاصلة على شهادة الثانوية العامة بعمر الـ56 عامًا، عن فرحتها البالغة بحصولها على 71% في الثانوية العامة والتحاقها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، معبرة:" كان حلمي أدخل كلية الإعلام ولكن التنسيق كان له قرار آخر".

الثانوية بعد عمر الخمسين

وأكد الأستاذة أمل عبد الفتاح، خلال لقائها ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن زوجها له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول للجامعة والانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، معبرة: “أب حنين وزوج رحيم، وأنا عارفة قدري عنده كويس” .

وتابعت: "لو الزمن رجع بيا هختاره زوج ليا تاني، وكنا جيران قبل الزواج في امبابه، وحرص على الزواج مني وعندنا الآن 3 أحفاد".

واستطردت: "اتشغلت مع ولادي الثلاثة في التعليم بصورة كبيرة وعلشان كدا لما ولادي أتموا مراحلهم التعليمية بالكامل قررت الالتحاق بالثانوية العامة من أجل الحصول على مجموع جيد للالتحاق بالكلية التي أرغب بها، أنا مش بحب الفشل أبداً وطول السنوات اللي فاتت كنت حاسة إن ناقصني حاجة، والثانوية العامة حلمي المؤجل".

وفي السياق ذاته، عبر زوجها عادل، عن فرحته وفخره الشديد بما وصلت إليه زوجته، معبراً: "هي كل أحلامي المؤجلة، وهي نجمة الحلقة اليوم، وأحلامي تكتمل بتحقيق أحلام زوجتي".

أمل عبد الفتاح الثانوية مصر تستطيع دي ام سي

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بالقاهرة

د. ثروت الخرباوى: قوات دولية كانت ستدخل مصر لو استمر اعتصام رابعة كما خططت له جماعة «الإخوان»

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس