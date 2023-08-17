الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

على هامش قمة مجموعة العشرين..

مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة متجهًا إلى مدينة بنجالور الهندية، فى زيارة تستغرق يومين، للمشاركة بالاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التى تستضيفها الهند، فى إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة فى اجتماعات مجموعة العشرين.

ويشارك الدكتور عمرو طلعت، فى جلسات الاجتماع الوزارى والتى تستهدف طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية. 

كما يعقد وزير الاتصالات، على هامش الاجتماع؛ عددا من المباحثات مع عدد من الوزراء ومسئولى شركات متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

جدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعى السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادى؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى. وتؤدى دورا هاما فى تشكيل وتعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين فى الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

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