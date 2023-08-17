عماد الدين حسين: الحوار الوطنى لم ينتهِ ومستمرون حتى إنجاز جميع أهدافه

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، منحاز له بشكل كبير ويعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف عضو أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسرعبدالستار، أن توصيات الحوار الوطني، رفع جزء منها إلى الرئيس وهناك توصيات أخرى لم ترفع بعد، مشيرًا إلى أن القرارات إما تنفيذية ينظرها الرئيس بعندما تنظرها الحكومة، وموضوعات أخرى تحتاج لتشريعات.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال يوجد اتفاق كامل على فكرة مناهضة العنف والوصاية على أموال القصر في حالة وفاة الأب، وكذلك قوانين متعلقة بالمحليات وقانون تنظيم الانتخابات المحلية لأنها مكملة للدستور، وكذلك قانون الحبس الاحتياطي وهذه بعض المواضيع التي تحتاج لقوانين.

وأكد أن لجان الحوار الوطني الـ19، ناقشت 113 موضوعًا، وأنجزت 75% منها، والباقي ستتم مناقشته تباعًا، موضحًا أن الحوار الوطني لم ينتهِ ومستمرون حتى ننجز هدفنا.

الصعوبات التي واجهت الحوار بالبداية

وتابع: أن هناك صعوبات كثيرة واجهت الحوار في البداية، خاصة مع محاولات التشكيك في جدوى الحوار، مشيرًا إلى أن أكبر نتائج الحوار الوطني هو فتح مجال للنقاش بين القوى السياسية وساعد على وجود توافق نحو إعادة بناء شكل الحياة السياسية في مصر، بما يتوافق مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار الوطن أولًا.