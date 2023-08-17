الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الجالى: الدولة إذا تحدثت فعلت عكس ما كان يحدث فى الماضى

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الجالي

علّق الكاتب الصحفي محمد الجالي، علي لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهالي مطروح وسيدي براني والسلوم.

وقال الجالي، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، مساء اليوم إن الدولة المصرية إذا تحدثت اليوم فعلت عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.

وأضاف أن الاستقبال الحافل يعكس الحب والتأييد لكل خطوات وقرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى ومحاربة الإرهاب والشعب مع الدولة المصرية الشعب الذى ينعم بالأمن والأمان، وهى الميزة التي تؤكد أن الشعب المصرى قادر على بذل المزيد من الصعاب والتحديات، كما يؤكد الرئيس أن ما يبذله الشعب المصرى على العين ومن حقه أن ينعم بالتنمية.

وتابع: "لا نريد أن نتحدث في الماضى، لكن الدولة المصرية عازمة على تطوير كل شبر في أماكن مصر والتعامل مع كل المواطنين في كل أنحاء مصر دون تمييز أو تقصير، وبالتالي وجدنا هذا اللقاء الذى يتسم بالود مع أهالى مطروح".

محمد الجالي اكسترا نيوز عبدالفتاح السيسي

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