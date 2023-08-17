الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يعلن تجديد عقد أحمد فتحى

أحمد فتحي
أحمد فتحي

في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادًا للمرحلة المقبلة، والإبقاء على العناصر المهمة بالفريق وأصحاب الخبرة، أعلن النادي تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

ويعد أحمد فتحي واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية لبيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

فتحي هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري بعدد ٣٤٧ مباراة سجل خلالها ٢٣ هدفًا وصنع ٥٠ هدفًا أخرى، وشارك في ٢٩ مباراة بكأس مصر سجل ٦ أهداف وصنع هدفين، وشارك في ١٠٣ مباريات بدوري أبطال إفريقيا سجل ٦ أهداف وصنع ١٥ هدفًا، وشارك كذلك في ٢٤ مباراة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية وصنع هدفًا.

ومسيرة فتحي ممتدة منذ ٢٠٠١، ولعب لأندية الإسماعيلي وشيفلد يونايتد الإنجليزي والأهلي وكاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري، ومنذ عام ٢٠٢٠ وهو يلعب بقميص نادي بيراميدز.

ويمتلك فتحي مسيرة دولية تاريخية مع المنتخب المصري، حيث لعب بقميص الفراعنة ١٣٤ مباراة دولية سجل خلالها ٣ أهداف.

بيراميدز أحمد فتحى الدورى المصرى تجديد عقد أحمد فتحي

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