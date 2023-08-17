ندوة لـ«المصريين الأحرار» حول كيفية التعامل مع الإعاقات الذهنية بالسويس

نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس، اليوم الخميس، ندوة بعنوان"كيفية التعامل مع الإعاقات الذهنية"، فى إطار الدور التوعوي و التنويرى الذى يرعاه الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، واهتمامهما الخاص بجميع فئات المجتمع وذلك بحضور عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين محافظة السويس.

وتحدث الدكتور أحمد ادم الشندويلي، مستشار وزير التربية والتعليم للاعاقات الذهنية سابقا ورئيس الاتحاد المصرى للشلل الدماغى، خلال الندوة عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقات الذهنية فى جميع النواحي والمجالات وكيفية التغلب على بعض المشاكل والصعوبات وعن دور الدولة معهم، وأهمية ممارسة الرياضة لهم، بحسب ما يناسبهم وعن دور الاتحاد مع ابنائهم.

كما تناول الدكتور أسامة منصور، مدير عام وزارة الشباب والرياضة، عن أهمية الرياضة فى حياة أبنائنا وعن دور وزارة الشباب وما تقدمه لابنائهم وكيفية الاستفادة منها وكيفية المشاركة.

وفتحت الندوة باب النقاش للمشاركة الايجابية بين الحضور والمحاضرين فى الندوة و الاجابة على الاسئلة المطروحة و حل الكثير من المشاكل التى تقابل اولياء الامور اثناء التعامل مع ابنائهم .

من جانبه، قال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن الندوة استهدفت توعية أولياء الأمور لذوي الاحتياجات الخاصة (الاعاقات الذهنية) وكيفية التعامل الأمثل مع ابنائهم و دورنا الإيجابي نحوها أيضا عن دور الرياضة الهام فى العلاج النفسى والجسدى لهم و جاء ذلك حرصا من حزب المصريين الأحرار على الاهتمام بأبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم المستمر بقدر المستطاع.

وشارك بالحضور الكابتن محمد صوفى مدرب منتخب مصر لألعاب القوى "سابقا" ورئيس اللجنة الرياضية بالحزب بالسويس و سماح مهدى أمينة المرأة بالحزب بالسويس .

وفى ختام اللقاء، تم الإعلان عن تقديم خدمات مجانية من الحزب فى مجال التخاطب وتعديل السلوك لأبناء الحاضرين و الغير القادرين وسيتم التواصل مع الحاضرين وابلاغهم بالمواعيد بعد الانتهاء من عمل بروتوكول تعاون مع بعض الأطباء والمتخصصين.

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