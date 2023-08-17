رئيس مدينة العريش يعقد اجتماعًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب في العريش

عقد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا موسعاً لمناقشة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة العريش.

وأكد رئيس مدينة العريش ، أن الاجتماع عقد بحضور إيهاب بكير سكرتير عام المجلس والمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والمهندس محمد لطفي رئيس مرفق المياه بالعريش والمهندس أمير الزيني مدير مرفق الصرف الصحي بالعريش، والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب ممثلي المجتمع المدني.

وأضاف رئيس مدينة العريش، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة من الأمور الخاصة بضخ مياه الشرب في مدينة العريش والمعوقات والحلول، حيث سيتم وضع عدد من التوصيات وعرضها على المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوكة، إن مديرية الصحة تحرص على صحة المواطن السيناوي، لافتاً إلى سحب عينات من مياه الشرب لتحليلها في المعامل الخاصة بالصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف شوكة، أن اللجنة التي قامت بسحب عينات من مياه الشرب تأكدت من عدم وجود كسر في وصلات المياه أو شبكات الصرف الصحي، مطالبًا بضرورة تغيير الوصلات المعدنية التي تؤدي إلى تغيير لون المياه.

كما أكد المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إلى أن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الشرب وصلت إلى 250 عينة لتحليلها بعد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه، حيث سيتم وضع تقرير مفصل بنتائج تحليل العينات بكل شفافية حفاظا على صحة المواطن السيناوي.

وأضاف عبد الفتاح، علي أن كل محطة لتحلية المياه يوجد بها كيميائي لأخذ عينات من المياه المحلاة كل ساعه بصفة يومية للتأكد من صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي.

ووجه ممثلي المجتمع المدني الشكر إلى القيادة التنفيذية على الاستماع لشكاوى المواطنين ونبض الشارع السيناوي، مؤكدين على حرصهم على صحة المواطن السيناوي والحصول على حقه في كوب مياه نظيف.