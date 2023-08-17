خالد الجندى: تحويل الزواج لعبادة يضمن السعادة

قال خالد الجندي، عضو المركز العلمي للشئون الإسلامية، إنه لا توجد فرصة في الحياة الزوجية للسعادة إلا إذا تم تحويل الزواج إلى عبادة، حيث الدين الإسلامي به قواعد وأسس الحياة الزوجية الصحيحة التي ترضي الله ورسوله، لهذا إذا اتبع المقبلون على الزواج هذه القواعد فستكون حياتهم الزوجية مستقرة بصورة كبيرة.

الحياة الزوجية السعيدة

أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن تحويل الزواج لعبادة يضمن العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى السعادة والاستقرار الكامل، وهنا بقصد بالعبادة حسن معاملة الزوجة والأولاد، مع الالتزام بما يجب على رب الأسرة أن يفعله، وهذا الحديث ينطبق على الزوج والزوجة معًا.

العبادات اللحظية

وتابع أن هناك بعض العبادات التي لا يمكن معها التأخير ولو كان لبضع دقائق، ومن بين هذه العبادات الصلاة على النبي (ص) حيث قال النبي في حديثه الشريف: “الْبخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَم يُصَلِّ علَيَّ”.