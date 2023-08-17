الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما التحديات التى تواجه الأمن الغذائى العالمى؟.. متخصص يجيب

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

كشفت الدكتورة هيام محمود، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، عن التحديات التي تواجه الغذاء العالمي.

وقالت هيام، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب يعني نقص 20% من المحاصيل العالمية للحبوب، موضحة أن القمح هو الغذاء الرئيسي للشعب المصري، لذلك يجب على الدولة أن تضع استراتيجية محكمة لكي تستطيع تجاوز هذه الأزمة.

وأضافت أن مصر هى الدولة الأولى عالميًا في استيراد القمح وعندما انسحبت روسيا من اتفاقية الحبوب أثّر ذلك بشكل كبير على الأوضاع في مصر، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار القمح في الدولة.

وأشارت إلى أن العالم يتعرض حاليًا إلى تغيرات مناخية لم يسبق لها مثيل، وبالتالي أثرت هذه التغيرات على إنتاجية المحاصيل الزراعية بشكل كبير، موضحة أن هناك عوائق طبيعية كالتغيرات المناخية وعوائق بشرية مثل الانسحاب من اتفاقية الحبوب، إضافة إلى تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار كل ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدًا.

هيام محمود الغذاء العالمى اكسترا نيوز روسيا القمح

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