الخطيب يناقش التصور المقترح للتعاون بين شركة الكرة بالأهلى والمستثمرين

ناقش الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، مع ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم (خالد عبدالقادر، عضو مجلس الإدارة- أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي)، التصور المقترح من الكابتن ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، للتعاون بين شركة الكرة وبعض المستثمرين لتحقيق عوائد للطرفين.

خلال الاجتماع شرح الكابتن ضياء السيد طبيعة المشروع وآلية العمل فيه ودور المستثمر مع شركة الكرة، في إطار تعاون رياضي استثماري يحقق طموحات الجانبين.

كان مسئولو الأهلي قد أرسلوا خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد..

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.

من ناحية أخرى في إطار اهتمام النادي الأهلي بتأهيل الكوادر الإدارية وتنمية القدرات والمهارات، سعيًا لتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وإعداد المستويات الإدارية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية وفقًا للأسلوب العلمي الممنهج، حصل عدد من المسئولين بالنادي على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية «cies»، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

جاء في مقدمة الحاصلين على دبلومة الإدارة الرياضية خالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين.