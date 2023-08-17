الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واعظة: التربية الإسلامية الصحيحة أساس توازن العلاقات الزوجية

د.دينا أبو الخير
د.دينا أبو الخير الواعظة بالأوقاف،

قالت د.دينا أبوالخير، الواعظة بالأوقاف، إنه من المهم أن يتعلم الإنسان أسس التربية من خلال أن يكون لكل شخص قدوة، لهذا على جميع المسلمين أن يدركوا أنه لا قدوة أفضل من النبي (ص). 

الحياة الزوجية الإسلامية

أضافت أبوالخير، خلال لقائها ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “DMC” أن الأب والأم اللذين على قدر كبير من الدين والإيمان، سيكونان ملمين بقواعد الحياة الزوجية الإسلامية، وبالتالي سيخرج من هذا المنزل أبناء وفتيات قادرين على تحمل مسئولية الزواج كاملة، حيث سيكون هناك توازن واستقرار نفسي كبير في هذه العلاقة.

التوازن النفسي 

في السياق، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض المواطنين يعتقدون أن العبادة مقتصرة على الصوم والزكاة والحج: "ذهابك للشغل عبادة، تعاملاتك مع زوجتك عبادة، غضّك للبصر عبادة، كفك للأذى عبادة".

دينا أبو الخير الوعظة بالأوقاف لعلهم يفقهون دي ام سي

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