لماذا لا يعبر الرجال عن مشاعرهم بسهولة؟

هناك بعض الأفكار حول الرجولة فالأنظمة الصحية المتطرفة ليست دائمًا سيئة بالنسبة لك، لكنها أقل صعوبة بالنسبة للرجال من التعبير عن آمالهم ومخاوفهم، وحسبما ذكر موقع الجارديان أن الشباب قد يفضلون الاستحمام بماء مثلج في البرد على أن يبوحوا بمشاعرهم.

حيث تحدث الكاتب “جويل سناب” عن حياته قائلا: “عندما كنت في أوائل العشرينات من عمري، كنت أمتلك حقيبة من القماش الخشن مليئة بالرمال، أو للدقة كانت الحقيبة مليئة بأكياس بها الكثير من الرمل، وكل منها ملفوفة بإحكام عن طريق شريط لاصق، حتى أتمكن بسهولة من إضافتها أو إزالتها من الحقيبة الأكبر عندما كنت أخرجها للخارج لأصحبها معي أثناء أداء تمارين القرفصاء أو التلال. في رأيي، كان هذا أمرًا منطقيًا تمامًا”.

وأضاف: “لكن عندما جاء أصدقائي يساعدوني في الانتقال من منزل لآخر واشتكوا من ثقل الحقيبة بغضب أدركت أن هناك مشكلة”.

وتابع: لا أذكر هذا للتباهي بقوتي، ولكن لتأسيس الفكرة التي سأتكلم عندها لاحقا، لقد فعلت الكثير من الأشياء الغبية في العشرينات من عمري، لمجرد أنها كانت أسهل من تعلم التحدث إلى الناس. كثير من الشباب يفعلون ذلك. في هذه الأيام، يدخل الكثير من الشباب يستحموا بماء مثلج أو يتحدثون كثيرًا عن صالة الألعاب الرياضية؛ وغيرها من العادات، وبالمناسبة لا يعني كلامي أن تلك العادات مضرة لك، بالعكس بعضها مفيد جدا، ولكن ما أقصده أن تلك الأشياء الصعبة يقدر الشباب على فعله، بعكس التعبير عن آمالك ومخاوفك بصدق، أو التحدث لشخص للدردشة وهي أسهل ولكن لا يقدر الشباب على القيام بها.

وأضاف: هل هذا هو سبب انجذاب بعض الشباب لأندرو تيت ومقلديه؟ يبدو الأمر بسيطًا، لكنني أعتقد أنه عامل. يقدم تيت وأمثاله عالماً يمكن فيه القيام بكل التحسينات الذاتية بمفردك: أغلق على نفسك، كما يقولون، وستقوم النساء في النهاية بقرع بابك؛ انتقل إلى "وضع الراهب الصامت" وستخرج من شرنقتك مليونيرًا قويًا، دون الحاجة إلى تطوير المهارات الاجتماعية التي تفتقر إليها.

الحياة لا تسير على هذا النحو، فنحن متصلون بالمجتمع؛ لقد تطورنا على مدى آلاف السنين سعياً وراء القوة والأمان في الأعداد.

لم يتغير شيء بخصوص ذلك في العقدين الماضيين. كنت محظوظًا بما يكفي لأتعثر في طريقي إلى مجموعة من الأصدقاء الجيدين قبل أن أتمكن عبر دعمهم من الانطلاق في طريقي. آمل أن يتمكن هذا الجيل من فعل الشيء نفسه.

وفي ختام موضوعه للجريدة البريطانية قال: "تلك الأفكار تؤذي الرجال، وبعض تلك الأفكار تكررت حتى اقتنع بها بالبعض كأنها الحق الكامل، ومن ضمن تلك المعتقدات بكاء الرجال أو ما هو أقل، مثل مجرد التعبير عن مشاعرهم".