الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة» تستعرض إجراءات المركز الإقليمى للرقابة على المنتجات الغذائية

اعلاف
اعلاف

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن إجراءات الإقليمي للأغذية والأعلاف في الرقابة على المنتجات الغذائية. 

ورصد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، أن المعمل يحتوي على 370 رئيس بحوث وباحث ومساعد باحث، حيث يقوم المعمل بدور بحثي على 3 مستويات ريسية، وهي: الغذاء وتغذية الإنسان، و الإنتاج الحيواني وتغذية الحيوانو خط سلامة الغذاء أو تلوث الأغذية والأعلاف.

وقال إن أحد أهم أدوار المعمل المركزي هو إجراء التحاليل والاختبارات المخبرية على العينات المأخوذة من الأسواق، ويتم جمع العينات بشكل منتظم من مختلف المناطق والمحافظات في مصر وإخضاعها لفحوصات متعددة للتحقق من جودتها وسلامتها، ويتم تحليل العينات للكشف عن المواد الضارة، والمبيدات الحشرية، والمواد المحظورة، والملوثات البكتيرية والفيروسية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المعمل المركزي خدمات الاعتماد والتدريب للمختبرات الأخرى في مصر، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والدقة في عمليات الفحص والاختبار.

وأضاف أنه  يتم توفير التدريب المتخصص للعاملين في المختبرات الأخرى؛ لتحسين قدراتهم الفنية والعلمية في مجالات مثل تحليل الأغذية والأعلاف وتقنيات الاختبار المتقدمة.

الزراعة تكشف دور الإقليمي للأغذية والاعلاف الرقابة على

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