الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بحضور وزيري البترول والاتصالات..

بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الاستشارية للمنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبي

وزيرا البترول والصناعة
وزيرا البترول والصناعة

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات، بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

ويضمن البروتوكول على تقديم الجهاز لخدمات استشارية للأعمال الهندسية والاشتراطات الفنية التي تطلبها الهيئة.

ووقع الاتفاق المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وبحضور  سيد رمضان أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وياتى الاتفاق فى إطار حرص الحكومة على تقديم  أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبى باعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الإستراتيجى المتميز.

وأوضح المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، أن دور الجهاز بموجب الاتفاق يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.

وأضاف “ممدوح” أن الجهاز يقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإجراء أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية، وأعمال الجسات الاسترشادية وأبحاث التربة والدراسات الحقلية وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية التي قد تتطلبها بعض المشروعات والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية وفقا للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.

من جانبه، أوضح الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن مشروع المثلث الذهبي يقع فى الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، لافتا إلى أن المنطقة تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.

اقتصاد اقتصادية الاشتراطات الاستشارية الاقتصادية

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