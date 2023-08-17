الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الالتحاق بكليات جامعة حلوان الأهلية 2023

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023/ 2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8  كليات وتتضمن 20 برنامج، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى
ويتم التقدم للطلاب فى البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجارى التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناة الرفض. 

عقب ذلك يتم عمل تنسيق داخلى بالجامعة للطلاب المتقدمين، وإرسال كود الدفع على نفس رابط التقديم، هذا وسيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، وسيتم عمل التنسيق الداخلى وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023. 

وتكون المصاريف الإدارية هي 1500 جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلى والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم)

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