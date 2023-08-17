الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف الأقصر تقرر عقد مقابلات المتقدمين للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

الأوقاف
الأوقاف

قررت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر،  عقد اختبار القبول لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023-2024م بجميع المديريات الإقليمية من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (الرجال - السيدات)، وستجرى المقابلات للمتقدمين في الأيام والأماكن الموضحة أدناه مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، وصورة المؤهل ، وصورتين شخصيتين حديثتين.

وأكدت في بيانها، أنه علمًا بأن باب القبول ما زال مفتوحًا حتى يوم 31/ 8/ 2023 م بمقر المراكز، فعلى الراغبين من غير المسجلة أسماؤهم بالكشوف سرعة تسليم طلب تقديم بالمركز الذي يرغب في الالتحاق به كما يمكن تسليم الملف في يوم الاختبار ذاته.

وعلمًا بأن مواعيد الاختبار سواء لمن سبق تقديمهم من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة ولم يتم اختبارهم أو المتقدمين الجدد يكون من الاثنين 28/ 8/ 2023م حتى الخميس 31/ 8/ 2023م.

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الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأقصر المساجد القرآن الكريم

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