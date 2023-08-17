الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الصومالى يدعو المجتمع للمشاركة فى الحرب ضد الإرهاب

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري

دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الخميس، جميع قطاعات المجتمع للمشاركة في الحرب ضد "الميليشيات الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم، عن بري قوله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إن البلاد في حالة حرب، حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم؛ للقضاء على فلول الإرهاب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، الذي وصل إلى مدينة طوسمريب؛ لمتابعة ومراقبة جبهات القتال وتنظيم السكان المحليين وتحفيز القوات الوطنية التي تضحى بأرواحها من أجل تحرير الوطن.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير تقدم به قائد الجيش الوطني، إبراهيم شيخ محيي الدين، حول آخر الأوضاع الأمنية والعمليات الجارية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين من أجل تصفية فلول الخوارج.

ووفق الوكالة، يواصل الجيش الوطني عمليات التصفية ضد فلول ميليشيات الشباب الإرهابية الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، الجنرال عبدالله علي عانود، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن أن الجيش الوطني قتل في عملية عسكرية نحو 30 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.

رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري المليشيات الارهابية القاعدة مجلس الوزراء

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