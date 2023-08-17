الإثنين.. عروض جديدة لنادي سينما المرأة بالقومي للسينما

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما عروضه السينمائية وذلك الإثنين المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء .

ومن المقرر عرض كلاً من فيلم قناة السويس عواصف وإنسان إخراج عنان نديم، فيلم الزفة إخراج أحمد سمير، فيلم بنت بميت راجل إخراج أحمد معوض، فيلم كماشة إخراج سمير عبد العاطي، فيلم أوضتن وصالة إخراج مينا ماهر.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

ونادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيًا.