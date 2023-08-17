الأمريكية آمون ستار: أعشق المصريين وعندما أصاب بالاكتئاب أذهب للأهرامات

تستعد المطربة الأمريكية اليز ليبيك، الشهيرة بـ"آمون ستار"، لإحياء حفلها المقبل تحت سفح الأهرامات خلال الفترة المقبلة لتدشين ألبومها الجديد وسط الحضارة الفرعونية التي تعشقها وتحبها، والتقطت صورًا من كواليس تحضيراتها لطرح ألبومها الجديد تحت تمثال أبو الهول بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

وأعربت ليبيك، الشهيرة بـ"آمون ستار" عن سعادتها الكبيرة بتواجدها داخل مصر لأكثر من 3 سنوات، وإقامتها للكثير من الحفلات، مؤكدة حبها الشديد للمصريين والثقافة المصرية.

وقالت آمون ستار، لـ"الدستور":"حبيت الثقافة المصرية كثيرًا؛ لأن مصر هى منبع الأشياء الجميلة والمختلفة وتمنح الشخص سببًا لحب الحياة أكثر، لذا تعلّقت كثيرًا بمصر والمصريين".

وأكدت المطربة الأمريكية عشقها الشديد لمصر والأهرامات تحديدًا، حيث إنها عندما تُصاب بالقلق والاكتئاب تذهب لتجلس داخل الأهرامات التي تكسبها طاقة وشغف وقوة.

آمون ستار

وتحدثت آمون ستار، في وقت سابق عن الحضارة الفرعونية المصرية واعتقادها عن ترابط بناء الأهرام بالموسيقى حيث قالت إن تناغم البناء المعماري للحضارة الفرعونية العظيمة يماثل التناغم في الألحان الموسيقية:"عرف المصريون القدماء بأنهم يمكنهم فعل الكثير باستخدام الموجات الصوتية بما فى ذلك تشخيص شخص ما وشفائه، وكذلك استخدامه لقطع الأحجار وفتح بوابات أخرى نتعلم عنها للتو".

و"آمون ستار" مطربة أمريكية الأصل وتمكث فى مصر منذ 4 سنوات حيث تعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية، وأطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة من خلال كتاب ka healing.

وقررت المطربة الأمريكية تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr" واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.