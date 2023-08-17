الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صافيناز كاظم عن الطبعة الجديدة من "مسرح المسرحيين": جريمة بكافة المقاييس

صافيناز كاظم
صافيناز كاظم

أصدرت "منشورات الربيع" طبعات جديدة من أعمال الكاتبة صافيناز كاظم، ومنها كتابها "مسرح المسرحيين"، إلا أن الكاتبة أبدت اعتراضها على تصدير الكتاب على أنه "ترجمة وإعداد" بينما هو من تأليف الكاتبة. 

كانت "منشورات الربيع" قد نشرت عددًا من أعمال الكاتبة في طبعات جديدة وهي: "تلابيب الكتابة"، و"من دفاتر النهضة النسوية"، و"رومانتيكيات"، وأخيرًا "مسرح المسرحيين".  

الاسم الأكثر مشاغبة

وجاء في تقديم الدار لهذه الأعمال: الاسم الأكثر مشاغبةً الذي حيّر الكثيرين مَن تكون صافي ناز كاظم بالتحديد؟ هي الناقدة المسرحية والأكاديمية أم هي المفكرة الإسلامية أم المناضلة التي زاملت في رحلاتها بين مظاهرات وسجون ومعتقلات الأنظمة المتتابعة الكثير من رموز العالم العربي من مفكرين ومبدعين التفوا حول نبوغها غير العاديّ وفرقتهم بعد حين المواقف السياسية والدينية وغيرها.. تزوجت الشاعر اليساري العلَم أحمد فؤاد نجم لإيمانها بأهمية شاعر حُر في ذلك الزمان وضرورة رعايته وحمايته وهي الصحفية اللامعة التي تُجري الحوارات مع قامات الفكر والأدب أمثال العقاد ونجيب محفوظ ويعرف حجمها الحقيقي حتى ألدّ خصومها وهم قامات أيضًا!.

درست في جامعات أمريكا ودرّست في جامعة بغداد وتجولت في بلاد الله شرقًا وغربًا بحيوية ونشاط وروح حالمة وثائرة ومتوهجة طوال الوقت.. دافعت عن المرأة المصرية وناضلت من أجلها وواجهت السلطات رفضًا لاتفاقية كامب ديفيد فكانت المعركة التاريخية في سجن النساء..

"منشورات الربيع" تُعرفكم اليوم على صافي ناز كاظم الصحفية الكبيرة والناقدة الأكاديمية والمناضلة العنيدة.. بإصدار كتبها الأكثر أهميةً للتعرف عليها.

جريمة بكافة المقاييس

بعد أيام كتبت صافيناز كاظم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استلمت أمس الطبعة الثانية من كتابي العزيز: مسرح المسرحيين، الذي صدر أخيرا عن دار منشورات الربيع، وفوجئت بالناشر يكتب في الصفحة التالية بعد الغلاف يدعي أنه ترجمة وإعداد صافي ناز كاظم، والحق أنه من أوله إلى آخره من تأليفي الذي أكدته في طبعته الأولى الصادرة منذ 41 عاما عن مكتبة مدبولي عام 1982، ومحتوى الكتاب كان قد تم نشره في مجلة المصور في أغسطس 1970. فما رأيكم دام فضلكم، وكيف أتصرف أمام ما أجده "جريمة" بكافة المقاييس؟

وأشارت كاظم إلى أنها استشارت محاميًا للنظر في الإجراءات القانونية التي ترد لها حقها وتسهم في العدول عن هذا الخطأ.

صافيناز كاظم كتابها مسرح المسرحيين جريمة بكافة المقاييس منشورات الربيع أعمال الكاتبة صافيناز كاظم

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