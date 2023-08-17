أبرزهم ميسي وجوارديولا.. "يويفا" يُعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا خلال الموسم الماضي 2022-2023.

يويفا يعلن المُرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانًا رسميًا، كشف خلاله أسماء اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا خلال الموسم الماضي 2022-2023.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزتي أفضل لاعب ومدرب في أوروبا، خلال حفل سيُقام يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري.

وسيشهد الحفل أيضًا إجراء قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2023

وجاء اللاعبون المُرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2023، على النحو التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان سابقًا/ إنتر ميامي حاليًا).

2- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

3- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022 الماضي، بعد تألقه رفقة ناديه السابق ريال مدريد، ومساهمته في تتويجهم بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2023

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2023

وجاء المدربون المُرشحون لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2023، على النحو التالي:

1- الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

2- الإيطالي سيميوني إنزاجي (إنتر ميلان).

3- الإيطالي لوتشيانو سباليتي (مدرب نابولي سابقًا).

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد توّج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2022 الماضي، بعدما قاد الفريق نحو التتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.