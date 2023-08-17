دراسة حديثة: أدوية الأمراض المزمنة تُفقد الجسم سيطرته على درجة الحرارة

أكدت دراسة حديثة نشرها موقع “Hindustan times”، أن الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة المختلفة قد تعيق قدرة الجسم على فقدان الحرارة او تنظيم درجة حرارته الأساسية، وإن فقدان التنظيم الحراري له آثار على كبار السن الذين يتلقون العلاج من أمراض مثل السرطان والقلب والأوعية الدموية ومرض باركنسون والخرف والسكري ، خاصة أثناء الطقس الحار.

ودرس العلماء ارتباطات وتأثيرات الأدوية على التنظيم الحراري، و تم تقديم نتائج المراجعة بطريقة موضعية ، مع التركيز على فئات الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات المرضية المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية والسرطان).

وأظهرت النتائج أن الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات المزمنة الشائعة ، مثل مميعات الدم وأدوية ضغط الدم ومرض باركنسون و أدوية الزهايمر وبعض أدوية العلاج الكيميائي للسرطان، يمكن أن تجعل من الصعب على جسم الإنسان التعامل مع الطقس الحار عن طريق تقليل قدرته على التعرق أو زيادة تدفق الدم إلى الجلد.

وقال الدكتور جوزيف بلاتر، دكتور أمراض الدم والمناعة ومؤلف الدراسة: "ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجم عن تغير المناخ يشكل مصدر قلق صحي كبير للمرضى الذين يعتمدون على الأدوية والرعاية الصحية طويلة الأجل، فالعديد منهم يعانون من حالات صحية متعددة ويتناولون أنواعًا مختلفة من الأدوية بشكل متزامن لإدارة أمراضهم المزمنة ، مما يؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة والجفاف".

وأضاف: "إن فهم كيفية تأثير كل دواء على التنظيم الحراري للجسم، هو الخطوة الأولى الحاسمة للتنبؤ بالنتائج الصحية المحتملة عند تناول العديد من الأدوية بشكل متزامن.

وتؤكد الدراسة على أهمية دراسة آليات التنظيم الحراري المتغير لدى الأفراد خاصة المصابين بداء السكري وأمراض القلب والسرطان للوقاية من الاعراض التي تسببها الحرارة.

فغالبًا ما لا يكون الأطباء على دراية بالأضرار المحتملة التي قد تسببها بعض الأدوية وكيف يمكن أن تؤثر على تنظيم حرارة الجسم بشكل سلبي، وذلك شيء مهم لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن لانهم بذلك معرضون لنتائج صحية ضارة بسبب عدم تنظيم الحرارة في اجسامهم.

ويستكمل: " يجب أبلاغ المرضى الذين يتناولون بعض أدوية السرطان أن يبلغوا عن أعراض الهبات الساخنة ، مثل استجابات العرق غير المناسبة وزيادة درجة الحرارة الأساسية مما يؤثر على صحتهم العامة، و لقد ثبت أن ممارسة الرياضة وتحسين مستويات اللياقة البدنية يقللان من تكرار الهبات الساخنة ويحسن استجابات التنظيم الحراري في حالات الأمراض المزمنة الأخرى مثل مرض السكري ، للحفاظ على الوظائف العصبية والقلبية للمرضى.

أمراض القلب والأوعية الدموية:

المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب ، هم أكثر عرضة للتعرض للحرارة العالية لأن قلوبهم ستعمل بجهد أكبر لتوصيل الدم إلى الجلد والعضلات العاملة للحفاظ على درجة الحرارة الأساسية في المستوى الأمثل.

وعادة ما يتم تناول الأدوية المضادة للصفائح الدموية ، مثل الأسبرين وكلوبيدوجريل ، لمنع تشكل الجلطات الدموية في الأوعية الدموية ، والتي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو تزيد من أمراض القلب ومع ذلك فإن هذه الأدوية المضادة للصفائح الدموية قد تزيد من درجة الحرارة الأساسية ، سواء أثناء الراحة أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

و تقلل هذه الأدوية أيضًا من تدفق الدم للجلد وتثبط استجابات العرق ، مما يعني أن استجابات التنظيم الحراري ستكون أقل حساسية للحرارة المتراكمة وتأخر تبريد نفسها ، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل اعراض ضربة الشمس.



داء السكري:

لقد ثبت أن الأنسولين الذي يستخدم عادة لتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول ، يضعف قدرة الجسم على تنظيم الحرارة بشكل صحي كما أنه يزيد من إنتاج الحرارة الأيضية أثناء الراحة وأثناء ممارسة التمارين الرياضية ، والتي يمكن أن تكون قاتلة للجسم عندما لا يمكن للجسم تبديد الحرارة المتراكمة بسرعة اما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الذين يستهلكون الميتفورمين لعلاج حالتهم ، يعانون من الإسهال والغثيان ويتعذر تعويض فقدان السوائل بشكل كافي، لذلك يكونون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف ، مما قد يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر أثناء الإجهاد الحراري.

أمراض الإدراك العصبي:

بسبب عدم التوازن الداخلي في مستويات الدوبامين والأسيتيل كولين ، يعاني المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر من اختلال في التنظيم الحراري عندما يكون الجسم غير قادر على التحكم في درجة حرارته ومع ذلك من المعروف أن الأدوية التي تعالج هذه الحالات العصبية تغير من سيطرة الدماغ على التنظيم الحراري واستجابات التنظيم الحراري، مثل التعرق وتوسع الأوعية الجلدية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وانخفاض درجة حرارة الجسم.