الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدء قبول الطلاب ببرنامج اللغة والدراسات التركية في "آداب طنطا"

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق برنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة، ضمن البرامج المميزة بكلية الآداب، حيث يدرس الطلاب 140 ساعة خلال 4 سنوات دراسية، لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين على فهم ثقافة اللغة التركية، لتحقيق التميز والريادة على المستويين التعليمي والبحثي، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة بشكل فعال داخل المجتمع.

وأكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة على استحداث برامج تعليمية جديدة وافقاً للدراسات الفعلية لقياس احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، لسد احتياجات المجتمع، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، ودعماً لرؤية مصر 2023 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل دائما على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدارتهم، وتأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مقدما التهنئة لكلية الاداب لحصول 4 برامج أكاديمية بالكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، شملت برنامج الجغرافيا العامة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المكتبات والوثائق والمعلومات، وبرنامج علم النفس.

من جهته، أضاف الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من الخريجين القادرين على فهم ثقافة أصحاب اللغات التركية ونقل آدابها، في مختلف المجالات مع الحفاظ على الهوية العربية والخصوصيات الثقافية القومية، والترجمة من التركية الى العربية والعكس لسد احتياجات المجتمع، وإثراء المكتبة العربية عن طريق ترجمة المراجع والمؤلفات القديمة وإجادة الترجمة الفورية، إضافة ًإلى إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي، والاستفادة من العلوم الأخرى بما ينمي التحليل النقدي والتفكير المنطقي عند الخريج، والقدرة على إعداد الرسائل والأبحاث العلمية المتخصصة، وتنمية وسائل استخدام المعلومات التكنولوجية في مجال اللغة والترجمة، والعمل على مواكبة التطور الحضاري العلمي والعالمي لتكوين جيل جيد قادر على فهم المجتمعات التركية بتنوعاتها.

بدء قبول الطلاب ببرنامج اللغة والدراسات التركية بآداب

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