الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة في ظروف غامضة بجوار منزله بالمنوفية

جثة
جثة

عثر أهالي عزبة أبو جازية التابعة لقرية دراجيل  في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية على جثة شخص أربعيني  مقتول بفرد خرطوش وعلى رقبته آثار سكين سلاح أبيض بالقرب من منزله بالعزبة مما آثار رعب وفزع الأهالي.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء الأمير الشربيني، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخص أربعيني مقتول بالقرب من منزله بعزبة أبو جازية التابعة لقرية دراجيل بدائرة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد كريم الضبع رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد حافظ إلى موقع الحادث حيث تبين لهم مصرع  شخص أربعيني من أهالي العزبة يدعي "محمد عبد الفتاح أبو سعدية عامل ومقيم عزبة الجازية على رقبته آثار سكين ملقى على الأرض وبجسده طلق فرد خرطوش أدت لوفاتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتم نقل جثمان المتوفى لمستشفى شبين الكوم التعليمي لمعاينة الطب الشرعي للجثمان، وينتظر أهالي المتوفى انتهاء تصاريح الدفن معاينة الجثمان لدفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على وفاة الضحية، الذي رحل في ظروف غامضة وترك أربعة أطفال أيتام بعد وفاته.

وتكثف مباحث مركز شرطة الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية جهودها  لكشف لغز وملابسات الحادث للتعرف على الجاني والقبض عليه وتقديمه للعدالة.

أمن المنوفية يكثف جهوده مصرع شخص ظروف غامضة البحث عن المتهمين

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