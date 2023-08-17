الزمالك ينتظر قرض البنك لتسديد مستحقات اللاعبين.. ويرفض تسديد غرامات الفيفا

‏تفاقمت الأزمة المالية في نادي الزمالك بصورة كبيرة جدا وأصبحت تهدد بتجميد كل الألعاب الرياضية في النادي وليس كرة القدم وكرة اليد والطائرة والسلة فقط ولكن تهدد تجميد كافة الأنشطة في النادي ولا يجد مجلس الإدارة ما يسدد به مرتبات الموظفين والتي تصل وحدها إلى 12 مليون جنيه شهريا.

‏وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف القرض المالي الذي طلبه مجلس الإدارة من أحد البنوك وهو 200 مليون جنيه، وخاصة بعد موافقة وزارة الشباب على حصول نادي الزمالك على القرض لإنهاء الأزمات المالية التي تهدد الفرق الرياضية والنادي بأكمله، ‏ولكن ما زال صرف القرض متوقف رغم موافقة وزارة الشباب والرياضة وينتظر مسئولو الزمالك قرار البنك في الموافقة على صرف القرض.

وما زال البنك يبحث الضمانات التي قدمها نادي الزمالك، ويبحث أوراق النادي وهل ستكون الأوراق تضمن تسديد القرض، كما ينتظر مسئولو النادي موافقة البنك لصرف القرض.

‏ويخصص مجلس إدارة نادي الزمالك مبلغ القرض وهو 200 مليون جنيه من أجل تسديد مستحقات لاعبي الفرق الرياضية وخاصة فريق كرة القدم وفريق اليد والسلة والطائرة حيث أن لهم مستحقات قديمة ومتأخرة من الموسم الماضي وهناك أيضا عدد كبير من نجوم الفرق الرياضية للزمالك سيتم تجديد عقودهم وصرف مستحقاته المالية عن الموسم الماضي والتي تصل إلى أكثر من 120 مليون جنيه.

‏وكشفت ديون الزمالك ومستحقات اللاعبين وصرف المرتبات المتأخرة للموظفين أن مجلس الادارة لن يسدد غرامات الفيفا المستحقة إلى نادي سبورتنج لشبونة واللاعب اتشمبونج والتي تصل إلى قرابة 100 مليون جنيه، خاصة أن قرض نادي الزمالك لن يستطيع الوفاء بتسديد مستحقات اللاعبين والموظفين ولا يستطيع تسديد غرامات الفيفا في نفس الوقت.

ولذلك قرر المجلس تخصيص القرض لتسديد مستحقات وعقود اللاعبين عن الموسم الماضي والتجديد للنجوم في الموسم الجديد حتى لا تتجمد الأنشطة الرياضية في النادي

ولن يقوم الزمالك بتسديد غرامات الفيفا وسيبقى الزمالك ممنوع من القيد حتى شهر يناير القادم.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك فترة انتقالات يناير القادم لتسديد مستحقات وغرامات الفيفا لرفع الإيقاف القيد في يناير المقبل.