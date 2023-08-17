لجان مكبرة للمرور على المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط

وجه الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، لجنة من الإدارات الهندسية ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والمكتب الفني، بالمرور على مستشفي ميت أبوغالب المركزى للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري ومتابعة رفع كفاءة الأثاث الطبي وتجهيزات الاستقبال والطوارئ طبقا للاشتراطات الصحية والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وانتظام العمل بالعيادات الخارجية والاستقبال وقسم الكلي والاطمئنان على الأجهزة الكهروميكانيكية (المصاعد والمولدات) والتوصية بحل المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول بالتعاون مع إدارة المستشفي لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط على استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية وغير الحكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

وقامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بالمرور على مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرا للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والإحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولي من الصباح لتفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري، والتي تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.