"الباز": الدولة قامت بدورها كما ينبغى فى مواجهة أزمة كورونا

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني أمس الأربعاء.

الباز: التواصل المباشر بين الرئيس والمواطنين قفزة في العلاقة

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن ما يحدث من تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين قفزة في العلاقة بين الرئيس والمصريين.

وأضاف أن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي تعرضت لها مصر خصوصًا أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لم تكن لمصر سبب فيها، وأن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسًا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة.

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شيء يكون له مردود غير جيد على البلاد"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس استيعاب النقد الموجه للدولة.

وواصل: "هنا الرئيس وضع خطًا فاصلًا لوضع الأزمات الكبرى التي تعرضنا لها في سياقها الطبيعي، أي أن هذه أزمات خارجية ليس للدولة يد فيها".

ونوه بأن كل ما تم إنفاقه لتقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا كان متجهًا لأمور أخرى، لكن الدولة لن تترك الناس تموت وتوفر، لافتًا إلى أن الدولة قامت بدورها كما ينبغي فيما يخص مواجهة كورونا منذ اللحظة الأولى.