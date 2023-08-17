الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": الدولة قامت بدورها كما ينبغى فى مواجهة أزمة كورونا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني أمس الأربعاء.

الباز: التواصل المباشر بين الرئيس والمواطنين قفزة في العلاقة

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن ما يحدث من تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين قفزة في العلاقة بين الرئيس والمصريين.

وأضاف أن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي تعرضت لها مصر خصوصًا أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لم تكن لمصر سبب فيها، وأن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسًا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة.

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شيء يكون له مردود غير جيد على البلاد"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس استيعاب النقد الموجه للدولة.

وواصل: "هنا الرئيس وضع خطًا فاصلًا لوضع الأزمات الكبرى التي تعرضنا لها في سياقها الطبيعي، أي أن هذه أزمات خارجية ليس للدولة يد فيها".

ونوه بأن كل ما تم إنفاقه لتقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا كان متجهًا لأمور أخرى، لكن الدولة لن تترك الناس تموت وتوفر، لافتًا إلى أن الدولة قامت بدورها كما ينبغي فيما يخص مواجهة كورونا منذ اللحظة الأولى.

الباز محمد الباز مش حسبة برمة برنامج مش حسبة برمة مطروح الرئيس السيسي لقاء السيسي مع أهالي مطروح كورونا ازمة كورونا

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

غلق صالة الوصول رقم 1 بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأحد

بحثوا عن الذهب فطاردهم الموت.. لغز العثور على 3 جثث بقنا

ضبط 3500 عبوة سجائر ومخالفات تموينية بالغربية

راح يشترى شاى.. مصرع طفل غرقًا فى منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس