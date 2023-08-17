الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية بأسيوط

إزالة الحديد
إزالة الحديد

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكل مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل المرور.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل خلال حملات بمشاركة محمود نجار، رئيس رئيس مركز ومدينة ديروط وعبداللطيف فضالي رئيس حي شرق ونوّابهما، ومسؤولي الإشغالات بالحي والتراخيص الإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

واستهدفت تلك الحملات شوارع منطقة تقسيم البترول وتفرعاته بكامل وتقسيم الحقوقيين ومنطقة موقف نزلة عبداللاه وشارع الهلالي وأمام أبراج الموالح في حي شرق وبشارع الصعايدة وشارع الشهيد أحمد عبدالباقي، بمركز ديروط، مشيرًا إلى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات وتحرير المحاضر للمخالفين لتوفير ممرات آمنة للمواطنين ورفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف شوارع المحافظة.

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إتخاذ الإجراءات القانونية اختناقات مرورية الإجراءات القانونية اللازمة الباعة الجائلين التنسيق والتعاون الخدمات المقدمة للمواطنين

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