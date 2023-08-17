الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوقائع المصرية تنشر 3 قرارات لوزير الداخلية خاصة بالجنسية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الوقائع المصرية 3 قرارات لوزير الداخلية، هى قرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1294 لسنة 2023، وقرار وزارة الداخلية رقم 1269 لسنة 2023، وقرار وزارة الداخلية رقم 1268 لسنة 2023 بالإذن لعدد 63 مواطنًا بالتجنس بجنسية أخرى.

ونص القرار الأول فى المـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم السيد/ محمد محمد فتحى عيد جامع- وآخرهم السيد/ مروان محمد عبد الحافظ قاسم" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

والقرار الثانى فى المـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم السيد/ أحمد ياسر حامد هزاع - وآخرهم السيد/ أحمد هشام محمد على المغاورى" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

والقرار الثالث يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم السيد/ مصطفى عمرو أحمد حلمى- وآخرهم السيد/ يوسف آدم محمد آدم موسى" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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