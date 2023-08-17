الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نهضة مصر" تطلق أول رواية صوتية لريم بسيونى "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"

نهضة مصر
نهضة مصر

أعلنت دار "نهضة مصر" للنشر، عن إطلاقها لأول رواية ثقافية من إنتاجها بتقنية الصوت، وتحمل عنوان "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" من تأليف الأديبة المصرية الدكتورة ريم بسيوني.

وتُعد "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" الرواية السابعة في مسيرة ريم بسيوني الأدبية، والتي أصدرتها "نهضة مصر" أول مرة عام 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ ذلك الحين.

جدير بالذكر أن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" مستوحاة من التاريخ المملوكي، تدور أحداثها من خلال ثلاث حكايات هى: "أولاد الناس" التي تبدأ أحداثها عام 1309، و"قاضي قوص" التي تبدأ في عام 1388، وأخيرًا "حادثة الليالي" التي تبدأ في عام 1517، عام سقوط الحكم المملوكي.

وحصدت الرواية جائزة نجيب محفوظ، لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020، من المجلس الأعلى للثقافة، وتُعد واحدة من أكثر الكتب مبيعًا في مصر منذ صدورها.

وتقوم ريم بسيوني، حاليًّا بجولات مستمرة مع قرائها لاستكشاف جمال وتاريخ هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر، تأخذنا الرواية في رحلة شيقة إلى فترة حكم دولتي المماليك، البحرية والبرجية، وتسرد أحداث هزيمة المماليك على يد سليم الأول وقتل السلطان طومان باي وتعليقه على باب زويلة.

وتتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع، وتعتبر قصة بناء مسجد السلطان حسن نقطة انطلاق مثيرة للأحداث، يقوم السرد في الرواية بأجزائها الثلاثة عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

دار نهضة مصر للنشر أولاد الناس ثلاثية المماليك ريم بسيوني مسيرة ريم بسيوني الأدبية

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