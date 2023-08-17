الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء فى الجيزة

حريق بقطعة أرض فضاء
حريق بقطعة أرض فضاء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض فضاء بجوار الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ورود بلاغ باندلاع النيران في قطعة أرض فضاء بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته قبل امتداده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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