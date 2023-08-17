الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم مسابقة "أسرع ولد وبنت" ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ

المسابقة
المسابقة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الرياضيه "أسرع ولد وبنت"، بملعب مركز شباب مدينه قلين  بمشاركة 100لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب المسابقه تنظمها إدارة التنمية الرياضية ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، أن مؤسسة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها من خلال مراكز الشباب و الأندية ، و تعد ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة أو متوسطة كل أسبوع إلى أسبوعين ، حماية لصحة القلب ، و تجنب خطر الإصابة بأمراضه ، كما أن رياضة الجري ضمن تمارين القلب التي يمكن أن تزيد من أنشطة عمل القلب، ويجعل حجمه أكبر ، قادرًا على استيعاب المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم محافظا على تجديد الدورة الدموية في جسم اللاعب.

نظمت المسابقة الرياضيه بشباب قلين ،بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديريه للرياضة ومتابعه تنفيذ الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنميه الرياضيه ومحمود الدوح مدير إدارة شباب قلين وفريق عمل الاداره ومراكز الشباب.

ولد بنت مسابقة شباب قلين

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