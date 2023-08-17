الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحثوا عن الذهب فطاردهم الموت.. لغز العثور على 3 جثث بقنا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الخميس، على 3 جثث بطريق قفط - القصير بالقرب من الكيلو 75، فيما أُخطِرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على 3 جثث بالجبل بالقرب من الكيلو 75 طريق قفط - القصير، جنوب محافظة قنا، وتم إخطار الإسعاف التي انتقلت على الفور، لنقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، عن أن المتوفين كانوا يبحثون عن الذهب في الصحراء، وضلّوا الطريق وماتوا عطشًا، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

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