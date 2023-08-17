الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في 4 مراكز بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة لكل التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً مع قيام الأجهزة التنفيذية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.  

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 9 حالات تعدٍ بنطاق 4 مراكز على مساحة 885 م2 عبارة عن إزالة: 6 حالات تعدي بمساحة 705 م2  عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الداخل وشدات خشبية بزمام الوحدات المحلية لقري طيبة ومؤسسة البستان والوفائية، وحالة تعدٍ بمساحة 80 م 2 عبارة عن شده خشبية خارج الحيز العمراني بقرية برج رشيد.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 50 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت بكوم حماده، وحالة تعدٍ بمساحة 50 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بكفر الدوار.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

6 حالات إزالة كافة التعديات إجراءات القانونية الاستمرار في العمل الإجراءات القانونية اللازمة إزالة 9 حالات تعدي

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