العراق يعلن القبض على 6 إرهابيين فى 3 محافظات

أعلن العراق، اليوم، القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات، وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أنه بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشُعب القيادات (المقر المسيطر طوز خورماتو و8 و10 و21) التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية.

وكذلك بالتعاون مع القوات البرية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين.

وأوضح، أن نصب الكمائن أسفر عنه إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في قضاء الفلوجة، والتون كوبري، وطوز خورماتو، وناحية حمرين، وأضاف البيان، أنه تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب ميدانيًا وأصوليًا.