الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لماذا خرج محمود حميدة بفيلمه "مطرح مطروح" من قائمة الإيرادات اليومية؟

بوستر
بوستر

خرج فيلم "مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة من قائمة الإيرادات اليومية التي تذيلها منذ أيام عديدة’ ليقرر الموزع السينمائي الدفراوي عبر بيان صحفي، إخراجه من القائمة المطولة التي يشارك فيها 10 أفلام .

الفيلم الذي كتبه أربع مؤلفين وهما “لبيب عزت، محمد عز، خليفة سمير، أحمد محارب”، حقق إيرادات منخفضة في الأيام الماضية، حيث حقق أول أمس 1200 جنيه، وحقق أمس 740 جنيهًا، وهو ما جعله يخرج تمامًا من المنافسة، خاصة وأن إيراد أقرب منافسية لم يقل عن 80 ألف جنيه في الليلة الواحدة.

تدور قصة فيلم “مطرح مطروح” في أربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية وبالتحديد مرسى مطروح، وذلك بالتزامن مع فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي إنساني.

يشارك في بطولة فيلم “مطرح مطروح”، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، إخراج وائل إحسان.

أربعينيات القرن الماضي الحرب العالمية الثانية بطولة فيلم فيلم مطرح مطروح فيلم “مطرح مطروح” قصة فيلم مطرح مطروح

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