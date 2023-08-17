"هشاشة العظام".. مجموعة قصصية جديدة لـ محمد مستجاب عن دائرة الشارقة

صدر حديثًا عن سلسلة إبداعات عربية التابعة لدائرة الثقافة بالشارقة المجموعة القصصية "هشاشة العظام" للقاص والروائي محمد محمد مستجاب.

وقال محمد مستجاب عن المجموعة القصصية:"تور في معظمها عن أجواء بيتنا القديم، والحقيقة انني حاولت الخروج فيها عن ثوب مستجاب الأب وعدم التأثر به في الامكان والحكايات".

وأضاف "مستجاب" في تصريح خاص لـ"الدستور":" مجموعة “هشاشة العظام” مليئة بالحياة وربما يتخيل أحدهم أن حكاياتها تدور عبر صوت أنثوي، خاصة وأنها تتحدث كثيرا حول علاقة الأموات بالأحياء وغيرها، وأن معظم شخصيات المجموعة حقيقية من لحم ودم، استلهمت شخصياتهم في قصص ولقطات مركزة، تماما مثل السيدة المسيحية التي كانت تعمل ثم قدمت في عملها للسفر إلى إحدى المصايف وتفاجئ بأنها حصلت على الجائزة عمرة لزيارة مكة، وفي نفس التوقيت كانت هناك سيدة مسلمة قامت في إحدى الليالي بالتوسل بالعدرا لزيارة مكة المكرمة ورؤية الكعبة المشرفة، وفي فعل محكم تأتي السيدة المسيحية وتمنحها العمرة الجائزة وتذهب السيدة وهي قانعة تماما ان العدرا هي من حققت لها الحلم.

واختتم:"الكثير من القصص التي تحتوي على لقطات انسانية مثل هذه، تحاول النظر في أحلام البسطاء وغيرها.

أما عن محمد مستجاب، فهو قاص وروائي ومسرحي مصري وهو نجل الكاتب الكبير محمد مستجاب، وله العديد من الاعمال القصصية والروائية، نال جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة – قسم الإعداد المسرحي عن نص رواية «مستجاب الفاضل»، للأديب محمد مستجاب – بعنوان «الفاضل» لعام 2007، ثم فائز بمسابقة نادي القصة لعام 2007 عن قصتي «المجد – الأريكة».

كما حصد جائزة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة عن قصة «التتار» لعام 2008، ثم جائزة اتحاد كتّاب العرب - القصة عن مجموعة قصص «وصايا غير معلنة» 2008، وجائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة عن مجموعة قصص «ثعبان يبحث عن مشط» لعام 2008، وتعتبر مجموعة هشاشة العظام هي آخر أعمال محمد مستجاب.