أثار أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبله خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم أحمد سيد زيزو بإمكانية الرحيل عن صفوف الزمالك، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته، سواء كان الدوري السعودي أو التركي.

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

وبدأت القصة بوجود شائعات حول اهتمام أحد الأندية التركية بالحصول على خدمات زيزو في الميركاتو الصيفي، بجانب وجود رغبة من اللاعب في الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل.

ولكن أحد المصادر داخل الزمالك أكدت أن إدارة النادي أغلقت الباب أمام رحيل زيزو، خاصة أنه من العناصر المهمة بالفريق، ورفضت فكرة احترافه في الصيف.

يأتي ذلك في ظل الغضب الذي يسيطر على جماهير الزمالك؛ بسبب رحيل إمام عاشور إلى فريق ميتلاند الدنماركي، ومن ثم انضمامه إلى صفوف الأهلي، لذلك لا تريد تكرار السيناريو ذاته مع زيزو.

ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، لتخرج تقارير صحفية أخرى تُشير إلى اهتمام نادي الشباب السعودي بالحصول على خدمات أحمد سيد زيزو.

وكشف الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية عن وجود نية ورغبة من جانب نادي الشباب السعودي للتقدم بعرض رسمي إلى نادي الزمالك لضم أحمد سيد زيزو في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد التواصل مع والد اللاعب.

من جانبه، أكد المستشار مرتضى منصور خلال الساعات الماضية، أن ما تردد بشأن توقيع زيزو على عقود انضمامه إلى الشباب السعودي غير صحيح. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأضاف مرتضى منصور أن والد زيزو حضر إلى النادي وطلب رحيل نجله عن الزمالك، ولكن كان الرد واضحًا بتمسك إدارة النادي الأبيض بخدمات زيزو، ورفض عرض الشباب السعودي.

ولا تنوي إدارة نادي الزمالك التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو، على الأقل في الموسم الجديد 2023/ 2024، نظرًا لأهميته في التشكيل الأساسي للفريق، على أن يتم إعادة تقييم مصير اللاعب في صيف 2024 المقبل.