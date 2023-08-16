الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة توقيع زيزو ورحيله إلى الشباب السعودى

زيزو
زيزو

كشف المستشار مرتضى منصور، عن حقيقة الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقيع أحمد سيد زيزو نجم الفريق لنادي الشباب السعودي.

وقال منصور عبر حسابه على فيس بوك: "كل ما تردد عن توقيع زيزو على العقود للانتقال إلى فريق الشباب السعودي غير صحيح، وهذا الخطاب وصل الزمالك".

وأضاف: "والد زيزو حضر إلى النادي وطلب رحيل ابنه عن الزمالك، وكان الرد من نجلي أحمد وأمير بتمسك نادي الزمالك بلاعبه حتى هذه اللحظة".

وتابع: "أحمد وأمير أبلغا والد أحمد سيد زيزو، أن الزمالك لن يفرط في زيزو ولو بمليار جنيه، فيما كان رد والد اللاعب هو الانفعال ثم انصرف".

وكشف: "فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادٍ سعودي".

وكانت قناة الكأس القطرية قد كشفت عبر حسابها على تويتر، عن تواصل إدارة الشباب مع والد لاعب الزمالك أحمد زيزو، كما أرسلت إدارة النادي السعودي عرضًا رسميًا إلى نظيرتها في الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

أحمد سيد زيزو الشباب السعودي مرتضى منصور الزمالك

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