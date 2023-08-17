الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله في سموحة

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشارع ١٤ مايو، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق وذلك بطول كيلو تقريبًا.

وأكد الشريف، ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أي مرحلة من مراحل أعمال استراتيجية إدارة الأمطار والتأكيد على الانتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.

وأوضح الشريف، أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستسهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، والدكتور وليد عبدالعظيم، الاستشاري الهندسي للمشروع.

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية اعادة الشئ لاصلة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار منطقة سموحه العام الدراسي

الأكثر قراءة

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية فى دورته الجديدة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بسبب دخان "مكمورة خشب".. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

محافظ الدقهلية: نقل محطة سيارات السرفيس بشارع الجيش بعد أعمال التطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس