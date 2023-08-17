محافظ الإسكندرية يتابع أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله في سموحة

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشارع ١٤ مايو، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق وذلك بطول كيلو تقريبًا.

وأكد الشريف، ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أي مرحلة من مراحل أعمال استراتيجية إدارة الأمطار والتأكيد على الانتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.

وأوضح الشريف، أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستسهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، والدكتور وليد عبدالعظيم، الاستشاري الهندسي للمشروع.

جولة محافظ الإسكندرية

جولة محافظ الإسكندرية

جولة محافظ الإسكندرية