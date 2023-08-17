محافظ أسيوط: تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بقرى "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للتشغيل الكلي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للارتقاءبالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحفظة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء وممثلي شركات المرافق والخدمات.

وجرى خلال اللقاء استعراض نسب تنفيذ مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بالقرى، وتوصيل كامل المرافق لها تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها خلال الأسابيع القادمة، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات.

ووجه المحافظ مديري مديريات الخدمات ومسئولي الجهات الخدمية التي ستقدم خدماتها داخل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى بسرعة تشغيل الخدمات بالمجمعات التي تم تسليمها للوحدات المحلية والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والنزول الميداني للمرور على مشروعات مجمعات خدمات المواطنين واستكمال أعمال توصيل المرافق لباقي المشروعات تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

كما وجه المحافظ بتحديد جدول زمني للجهات الحكومية ومديريات الخدمات لتشغيل خدماتها بمجمعات خدمات المواطنين وعمل تقرير بالمعوقات والملاحظات لسرعة حلها والتغلب عليها بالتنسيق مع كافة الجهات تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه يجري تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز ويتكون كل مجمع خدمات من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكداً على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات فضلًا عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات لافتًا إلى تشغيل 5 مجمعات خدمات حتى الآن بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والاحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعًا والاتصالات 149 مشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.

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